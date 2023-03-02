Марочко сообщил, что ВСУ соорудили новые понтонные переправы в районе Макеевки

ВСУ соорудили новые понтонные переправы в районе Макеевки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) соорудили новые понтонные переправы в районе Макеевки в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт, отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в четверг, 2 марта 2023 года.

"Южнее населенного пункта Макеевка в ЛНР вооруженные формирования Украины соорудили из подручных средств переправы для личного состава и легкой техники", - уточнил Марочко.

Военный эксперт полагает, что это связано с огневым контролем России над основными транспортными развязками.

Как ранее писал сайт KP.RU, Андрей Марочко заявил, что ВСУ прикрываются мирными жителями в Макеевке. По его словам, они используют людей как живой щит, при этом покинуть село жителям не позволяют — единственную относительно безопасную дорогу заблокировали блокпостом, а остальные заминировали.

"Тех, кому все же удалось покинуть населенный пункт по единственной относительно безопасной дороге, расположенной западнее Макеевки, останавливают на блокпосте, расположенном в районе населенного пункта Грековка, и возвращают обратно", - уточнил Марочко.