Бойцы группы «Вагнер» собирают тела военных ВСУ в Артемовске для идентификации Фото: REUTERS

Бойцы группы «Вагнер» собирают тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске для последующей идентификации. Об этом передает РИА Новости.

«Мы, в отличие от них, стараемся, чтобы родные и близкие получили компенсацию и знали, где находились и погибли их родные и близкие», - сказал один из бойцов.

Как передает агентство, в последнее время бойцы группы «Вагнер» занялись сбором, а также идентификацией тел украинских военнослужащих. Уточняется, что эвакуационные группы выдвигаются в места, где закончились боевые действия, после чего проводят там первичный осмотр тел для того, чтобы по личным жетонам, а также найденным документам, узнать личность бойца. Позже тела передадут Украине.

Напомним, днем ранее, 1 марта, украинский командир заявил, что в Артемовске ВСУ теряют до двух рот за сутки, отметив, что город нужно оставить.