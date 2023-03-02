Россияне заметили, что начальство стало сильнее контролировать сотрудников Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россияне заметили, что в последние три месяца начальство стало активнее контролировать сотрудников. Об этом говорят и те, кто работает на удаленке, и те, кто трудится в офисе.

Среди первых об усилении контроля говорит каждый двадцатый, а среди вторых – каждый пятый, пишет «Газета.Ru».

Мужчины говорят о возросшем контроле чаще женщин, 22 против 19% соответственно. Молодежь тоже жалуется чаще старшего поколения: 23 против 20%.

Чаще всего о повышении внимания со стороны руководства говорят россияне с зарплатой более 80 тысяч рублей в месяц (24%).

Если говорить о контроле, то чаще всего руководство устанавливает системы видеонаблюдения, ужесточает пропускной режим в офис, повышает требование к охране труда и информационной безопасности. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.

Ранее аналитики сервиса «Работа.ру» провели исследование и выяснили, что в 20% российских компаний не приветствуют трудоустройство родственников своих сотрудников. В тоже время 37% опрошенных отметили, что практикуют прием на работу близких своих, пишет RT.

В пресс-службе «Авито Работа» рассказали, что жители российской столицы стали активнее искать вакансии с удаленным типом работы. Наиболее популярны должности менеджера, менеджера по продажам и оператора, написал сайт РИАМО.

Тем временем, в России появился новый вид мошенничества — злоумышленники размещают в интернете вакансии и ждут отклика кандидатов. Соискателя принимают, присылают ему договор и просят сказать номер карты, а затем и код из SMS — якобы для перечисления гонорара. Однако на деле это лишь уловка, чтобы похитить деньги, пишет газета "Известия".