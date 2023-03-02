Сотрудники МЧС предупредили о мошенниках, продающих пожарные извещатели

Сотрудники МЧС предупреждают о мошенниках, продающих пожарные извещатели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

МЧС Москвы предупредило о мошенниках, которые представляются специалистами МЧС России, предлагая установить автономные пожарные извещатели за сумму, во много раз превышающую их реальную цену.

«Мошенники представляются специалистами МЧС России и убеждают установить автономные пожарные извещатели за стоимость, в разы превышающую реальную. Например, в Москве – от 5 тысяч рублей», - сказано сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в среднем стоимость пожарных извещателей составляет 500 рублей, и его можно купить как в розничных специализированных магазинах, так и в интернет-магазинах.

Кроме того, в ведомстве заявили, что МЧС России не предлагает платные услуги, а работники министерства не ходят по домам для того, чтобы продавать средства по обеспечению пожарной безопасности.

Ранее замначальника ГУ МЧС РФ по Республике Карелия Александр Овчинников в беседе Life.ru также предупредил об опасности таких мошенников, заявив, что сотрудники ведомства при осуществлении служебной деятельности, в том числе и профилактической работы, всегда приходят в служебной одежде, предъявляя «установленного образца служебное удостоверение».