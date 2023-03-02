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НовостиЗвезды2 марта 2023 8:08

Актер Георгий Мартиросян опроверг заявления о собственной госпитализации

Артист заявил, что в одной из московских клиник проходил плановую консультацию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Актер Георгий Мартиросян опроверг заявления о собственной госпитализации

Актер Георгий Мартиросян опроверг заявления о собственной госпитализации

Фото: Архив "КП"

Заслуженный артист России Георгий Мартиросян в беседе с Lenta.ru опроверг заявления о собственной госпитализации, уточнив, что в одной из московских клиник проходил плановую консультацию.

«Меня перепутали с кем-то. У меня была плановая консультация без госпитализации. Все нормально», - заявил актер.

Напомним, ранее появились сообщения, что Георгий Мартиросян был госпитализирован в московскую клинику. Сообщалось, что актеру потребовалась помощь уролога из-за начавшегося воспалительного процесса.

При этом, как сам заслуженный артист России назвал слухи о его плохом самочувствии лишней паникой, заявив, что с его здоровьем все хорошо. Однако Наталья Мамонова, жена актера, подтвердила, что супруг попал в больницу, но также сказала о том, что беспокойство это вызывать не должно, поскольку посещение медицинского учреждения было плановым.