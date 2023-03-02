Экс-замминистра Британии заявил о планах правительства истребить всех домашних кошек из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство Великобритании рассматривало возможность истребления всех домашних кошек в самом начале пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщил бывший замминистра здравоохранения Соединенного Королевства Джеймс Бетелл, призвав не забывать о том, «как мало понимали об этой болезни».

«Был момент, когда нам было совершенно неясно, могут ли домашние животные передавать эту болезнь … В какой-то момент возникла идея, что нам придется попросить общественность истребить всех кошек в Британии … Что бы произошло, если бы мы захотели это сделать?», - сказал экс-замминистра Великобритании в интервью телеканалу Channel 4.

Напомним, как рассказал ранее основатель ветеринарной клиники «Центр» и президент Российской ассоциации практикующих ветеринарных врачей, заслуженный ветеринарный врач России Сергей Середе, было установлено, что коронавирус может передаваться от человека к кошке, однако нет ни одного доказательства того, что COVID-19 способен передаваться в обратном порядке - от кошки к человеку.

Сайт KP.RU подробно рассказывал о симптомах коронавируса у кошек, а также чем лечится и почему не передается от кошек человеку.