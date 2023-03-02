Три человека погибли при падении ракеты украинской ПВО на многоэтажку в Запорожье

Владимир Рогов Фото: СОЦСЕТИ

Ракета украинской системы противовоздушной обороны (ПВО) упала на жилую многоэтажку в Запорожье, в результате чего погибли три человека. Об этом сообщил член главного совета российской администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live".

"Сейчас разбираются завалы, - уточнил Рогов. - Режиму Зеленского не жалко запорожцев, поэтому, охраняя свои военные объекты, они сбивают ракеты над жилыми домами".

Чиновник добавил, что в результате обрушились три этажа, пострадали примерно десять квартир.

По его словам, из-под завалов спасены 11 человек, в том числе беременная женщина. Три человека госпитализированы с травмами.

Напомним, что это не первый случай падения ракеты на дом в результате неудачной работы украинской ПВО. Так, сбитая украинскими ПВО российская ракета упала на жилой дом в Денпропетровске из-за того, что установка противовоздушной обороны размещалась в жилом квартале города. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.

Постпред заострил внимание на том, что "истинная подоплек"» трагедии в Днепропетровске была озвучена также и украинскими официальными лицами, но представители западных стран во время заседания Совбеза не упомянули о ней.