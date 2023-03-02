В магазинах Амурской области могут появиться премиальные полки для продукции местных производителей

В Амурских магазинах могут появиться премиальные полки для товаров местных производителей. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

В Амурской области собираются выделить премиальные полки в магазинах для продукции местных аграриев и переработчиков. Глава региона Василий Орлов пообещал оказать сельхозпроизводителям необходимую поддержку.

«Если ваша продукция будет соответствовать качеству и будет упакована соответствующим образом, то мы готовы проработать с торговыми сетями, чтобы она находилась на лучших полках», - отметил губернатор в ходе выездного заседания Совета по вопросам развития агропромышленного комплекса региона.

Василий Орлов встретился с сельхозпроизводителями в селе Косицино Тамбовского округа. На совещании обсуждались меры господдержки аграриям на 2023 год. В прошлом году амурские сельхозпредприятия показали уверенный рост. Область заняла первое место на Дальнем Востоке по объему производства валовой продукции сельского хозяйства. В общероссийских масштабах удельный вес региона в производстве аграрной продукции составил 1,1% (в 2021 году - 0,9%), по Дальневосточному федеральному округу – 31% (в 2021 году - 25,8%). Приамурье входит в число регионов с самыми большими темпами роста производства в аграрном секторе. Только за январь этого года прирост молока составил 500 тонн (12% к аналогичному периоду 2022 года).

Отрасль активно развивается благодаря стабильной государственной поддержке. Власти помогают аграриям в реализации перспективных инвестиционных проектов. В 2023 году на поддержку сельхозпроизводителям будет выделено 2,6 миллиарда рублей.

«Мы готовы дополнительно помогать как в строительстве молочных животноводческих комплексов, так и в развитии других направлений. Например, в будущем поддержку могут получить предприятия, занятые производством кукурузы, овощеводством или производством индейки, - подчеркнул Василий Орлов. - Мы продолжим помогать производителям, которые строят жилье для своих работников, так как понимаем, что молодых специалистов привлечь в села, где нет жилья, невозможно. Наша поддержка в виде компенсации 20 тысяч рублей за 1 квадратный метр хорошо себя показала, эта программа у нас в приоритете».