Во Владивостоке ущемили права беременной женщины

Во Владивостоке беременной женщине отказали при трудоустройстве. Фото: сatalunya.ru

Дискриминация – не самое свойственное Приморскому краю, а тем более Владивостоку явление. Особенно, если речь идет о женщинах. Однако одной местной жительнице все же не повезло при трудоустройстве. Как рассказали в издании vostokmedia.com, 28-летняя жительница краевой столицы решила устроиться на работу в торговую организацию, чтобы там трудиться продавцом. Направление в компанию ей выдали в Центре занятости населения. Однако потенциальный работодатель не захотел брать ее в свою команду, а все потому, что женщина беременна.

Хамское поведение будущей маме не понравилось, и она пожаловалась в прокуратуру. Надзорный орган Первомайского района сразу начал проверку. В отношении заместителя директора организации завели административное дело по статье о дискриминации (статья 5.62 КоАП РФ), а директора обязали устранить нарушение.

К слову, женщина не пожелала работать в этой организации, видимо, решила воспользоваться направлением на другую работу.