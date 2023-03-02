Подготовку к открытию навигации начал коммунальный флот Москвы

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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков заявил о начале подготовки к старту навигации в столице. В первую очередь в порядок приведут городской коммунальный флот, занятый на очистке Москвы-реки и Яузы. А это уникальная речная служба! Все суда находятся в составе Комплекса городского хозяйства Москвы.

«Сюда входят теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера, плавучие краны и другие суда, - рассказал заммэра. - С открытием навигации они в ежедневном режиме занимаются сбором мусора с водной поверхности, ликвидируют загрязнения, убирают иловый осадок».

Кстати, судя по статистике, сезон-2022 для коммунального флота был по-настоящему горячим. Всего было собрано около 600 тонн плавающего мусора и очищено порядка 80 загрязнений, сообщил Бирюков.

Водные маршруты столицы контролируется круглые сутки. Для этого суда грамотно размещают по всей акватории Москвы-реки и на судоходном отрезке Яузы в пределах МКАДа.

В перерывах между навигациями тщательно проверяют техническое «здоровье» каждого катера, крана или другого механизма.

«При необходимости выполняются ремонт и замена двигателей, ведется наладка движительных и рулевых систем, замена жидкостей и расходных материалов, проверка насосного оборудования», - уточнил Бирюков.

По его словам, на самом финише работ проводятся ходовые испытания. Это позволяет окончательно убедиться в том, что флота готов к старту речной навигации. Такая подготовка на каждом этапе идет по графику. Полностью ее завершат в апреле.