Лавров призвал «поставить заслон» нелегитимным санкциям Фото: REUTERS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи «Большой двадцатки» (G20) призвал «поставить заслон» нелегитимным санкциям, а также указал на нарушение свободы международной торговли.

«Необходимо поставить заслон нелегитимным санкциям, любым формам нарушения свободы международной торговли, манипулированию рынками, произвольному введению ценовых потолков и другим попыткам присвоения чужих природных ресурсов», - сказал глава российского внешнеполитического ведомства в ходе заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) «Большой двадцатки» в четверг, 2 марта.

Напомним, 25 февраля 2023 года был обнародован десятый пакет антироссийских санкций ЕС, в который были включены 87 физических, а также 34 юридических лиц из России. Согласно новым данным, под ограничительные меры Евросоюза попадают 1473 россиянина, а также 205 фирм, организаций и компаний.