Глава МИД Нидерландов пригрозил «последствиями» за помощь ВС России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра на G20 обратился к коллегам с речью, в которой предостерег их от помощи России. Как отметил министр, страна, которая пойдет на это, столкнется с негативными последствиями. Слова политика передает агентство Bloomberg.

Особый акцент Хукстра сделал на Китае.

— Что важно и что я собираюсь донести до каждого из своих коллег, включая моего китайского коллегу здесь, это то, что вы знаете, правда не может быть где-то по середине, есть только одна страна, которая несет ответственность, и это Россия. Поэтому все остальные должны воздерживаться от помощи России в военном плане. Если страны пересекут эту линию, будут последствия, — заявил министр иностранных дел Нидерландов.

Ранее Вопке Хукстра призывал другие государства увеличить количество вооружения, отправляемого на помощь Киеву.

Запад озабочен возможностью поставок Китаем оружия для России. КНР регулярно отвечает на такие нападки, заявляя, что не участвует в военных делах. Также в Пекине задаются вопросом, почему оружие поставлять России нельзя, а Украине можно. На это руководитель дипломатии Евросоюза Джозеп Боррель ответил, что «есть большая разница».