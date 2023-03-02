Силовики вступили в боестолконовение с украинскими диверсантами в Брянской области

Бойцы Росгвардии вступили в бой с украинскими диверсантами в Брянской области. Фото: rosguard.gov.ru

Бойцы Росгвардии вступили в боестолкновение с вооруженными украинскими диверсантами, проникшими на территорию Климовского района Брянской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В сообщении уточняется, что украинские боевики ворвались в два брянских села. Точное количество напавших остается неизвестным, но, по неподтвержденным данным, речь идет о нескольких десятках.

Как ранее писал сайт KP.RU, украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) взяла заложников в селе Любечане. Предположительно речь идет о шести местных жителях, удерживаемых боевиками.

Напомним, в результате нападения ДРГ из Украины есть погибшие и пострадавшие. Так, при обстреле транспортного средства погиб местный житель. Также сообщается о ранении десятилетнего ребенка. Эти данные подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Киев готовит очередную провокацию против России (подробнее)