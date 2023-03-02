Губернатор Старовойт сообщил о гибели человека при обстреле ВСУ курского села Теткино

Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

Один мужчина погиб, еще один получил ранения в результате обстрела поселка Теткино в Курской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в четверг, 2 марта 2023 года. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

"Госпитализирован с ранениями средней тяжести, ему экстренно оказывается вся необходимая помощь", - уточнил глава региона в своем телеграм-канале.

По его словам, в общей сложности зафиксировано пять прилетов. Осколками посечены три домовладения. Также нарушено электроснабжение населенного пункта. На место происшествия направлены специалисты, которые определят точный размер ущерба.

Как ранее писал сайт KP.RU, на территорию Климовского района Брянской области проникла группа вооруженных украинских боевиков. Они обстреляли автомобиль местного жителя.Бойцы Росгвардии вступили в бой с диверсантами.

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