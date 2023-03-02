Финские компании потеряли более 4 миллиардов евро из-за ухода из России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Компании Финляндии, покинувшие российский рынок после начала СВО в 2022 году, понесли убытки, превышающие 4 млрд евро. Как сообщает местная газета Helsingin Sanomat, тяжелее всего разрыв с Москвой пережила Fortum.

Энергетическая компания Fortum потеряла порядка 1,7 млрд евро. До принятия политизированных решений концерн инвестировал в предприятия на территории РФ более 5 млрд евро в течение нескольких лет.

Строительная компания YIT потеряла около 440 млн евро из-за разрыва связей с Россией. Nokian Tyres, производящая шины, понесла убытки в размере 300 млн евро. Ранее основу прибыли компании составлял экспорт продукции российского производства в западные страны, а конкурентоспособность обеспечивал дешевый курс рубля.

Пострадал и основной финский авиаперевозчик Finnair. Еще не успевшая до конца восстановиться после пандемии компания потеряла 150 млн евро. Не пошло на пользу и закрытие для финских самолетов воздушного пространства РФ.

Ранее Владимир Путин отмечал, что мировые бренды, покидающие российский рынок, больше страдают, нежели люди или экономика нашей страны. Их место быстро и успешно занимают отечественные производители.

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