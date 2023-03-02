Власти Брянской области опровергли заявление о гибели мальчика после обстрела украинским диверсантами Фото: "КП" Архив

Мальчик, пострадавший в Брянской области в результате обстрела автомобиля группой украинских диверсантов, жив, его госпитализировали. Об этом сообщили в правительстве региона, отметив, что данные о его смерти недостоверны.

«Мы опровергаем гибель мальчика, ему оказывается медицинская помощь», - приводит ТАСС заявление, сделанное в правительстве региона.

Напомним, сегодня, в четверг, 2 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о гибели одного человека, а также ранении ребенка при обстреле автомобиля группой украинских диверсантов. Как уточнил глава региона, все произошло в Климовском районе Брянской области, а раненый ребенок был доставлен в больницу.

Как писал сайт KP.RU, временно исполняющий обязанности (врио) замгубернатора Брянской области Елена Егорова также опровергла сообщения о том, что под обстрел попал школьный автобус, уточнив, что школы были переведены на дистанционное образование.

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