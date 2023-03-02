Замглавы МИД Рябков назвал “острой стратегической угрозой” политику США и НАТО

Сергей Рябков. Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

Замглавы МИД России Сергей Рябков выступил на конференции ООН по разоружению в Женеве с критикой роста вовлеченности стран Запада в конфликт на Украине. По словам дипломата возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями.

Также Рябков заметил, что на фоне деструктивных действий США и Запада становится все сложнее заниматься контролем над вооружениями. По его словам структуру глобальной безопасности следует серьезно обновить и придать больше стрессоустойчивости.

Ранее сайт KP.RU приводил слова Сергея Рябкова о линии США на нанесение России стратегического поражения. По его словам, Москва будет противостоять этому "самым решительным образом", используя все имеющиеся способы и средства. По заверениям дипломата, Москва будет противостоять этому "самым решительным образом", используя все имеющиеся способы и средства.