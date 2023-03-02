В Тюмени обнаружили стихийный скотомогильник с разбросанными тушами зверей

Скот был захоронен неправильно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В районе СНТ «Суходольное» местные жители наткнулись на останки неправильно захороненных голов скота – коров и свиней. Фотографии опубликовали тюменцы в социальных сетях. Скотомогильник из десятка пакетов, куда были сложены головы и внутренности животных, напугал местных жителей.

В межрайонной природоохранной прокуратуре заявили, что информация о данной горе трупов скота не поступало, пишет «Наш город». Сотрудники ведомства возбудили проверку для дальнейшего расследования и изучения деталей происходящего.

Отметим, что СНТ «Суходольное» находится на окраине Тюмени у Федюнинского в Восточном округе. Виды с дач местных жителей выходят на новые микрорайоны и современные постройки. На территории товарищества нет промышленных предприятий, только частные дома и небольшое озеро. Можно предположить, что трупы животных были привезены сюда намеренно.