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НовостиОбщество2 марта 2023 10:45

В Тюмени обнаружили стихийный скотомогильник с разбросанными тушами зверей

Потенциально опасный скотомогильник расположен у дачного поселка
Источник:kp.ru
Скот был захоронен неправильно

Скот был захоронен неправильно

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В районе СНТ «Суходольное» местные жители наткнулись на останки неправильно захороненных голов скота – коров и свиней. Фотографии опубликовали тюменцы в социальных сетях. Скотомогильник из десятка пакетов, куда были сложены головы и внутренности животных, напугал местных жителей.

В межрайонной природоохранной прокуратуре заявили, что информация о данной горе трупов скота не поступало, пишет «Наш город». Сотрудники ведомства возбудили проверку для дальнейшего расследования и изучения деталей происходящего.

Отметим, что СНТ «Суходольное» находится на окраине Тюмени у Федюнинского в Восточном округе. Виды с дач местных жителей выходят на новые микрорайоны и современные постройки. На территории товарищества нет промышленных предприятий, только частные дома и небольшое озеро. Можно предположить, что трупы животных были привезены сюда намеренно.