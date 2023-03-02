Песков назвал инцидент в Брянской области атакой террористов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что на Брянскую область была осуществлена атака террористов, отметив, что на данный момент принимаются меры для их уничтожения.

«Речь идет об атаке террористов. Сейчас принимаются меры для их уничтожения … На международной арене мы как обращали, так и будем обращать внимание, привлекать внимание мировой общественности к тем терактам, которые эти люди осуществляют», - заявил представитель Кремля в четверг, 2 марта, комментируя события в Брянской области.

Напомним, сегодня, 2 марта, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о гибели одного человека, а также ранении ребенка при обстреле машины группой украинских диверсантов.

Позже в Центре общественных связей Федеральная служба безопасности (ФСБ) сказали о том, что российские спецслужбы и военные начали мероприятия по уничтожению вооруженных украинских националистов в приграничном Климовском районе Брянской области.