Брянский губернатор Богомаз сообщил, что жизнь попавшего под обстрел мальчика вне угрозы

Александр Богомаз. Фото: пресс-служба правительства Брянской области

Жизни десятилетнего мальчика, раненного украинскими диверсантами в селе Любечане в Климовском районе Брянской области, сейчас ничего не угрожает. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в четверг, 2 марта 2023 года.

"В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает", - уточнил Богомаз в своем телеграм-канале.

Губернатор добавил, что в результате нападения диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) из Украины погиб водитель легкового автомобиля.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России Владимир Путин отменил поездку в Ставропольский край из-за ситуации с проникновением группы украинских диверсантов в Брянскую область, с которыми вступили в бой бойцы Росгвардии.

Напомним, в силовых структурах сообщили журналистам, что украинские диверсанты, проникшие на территорию Климовского района в Брянской области, взяли заложников. По данным силовиков, в Брянскую область проникли две ДРГ противника.

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