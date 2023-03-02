Ленинградские блокадники выступили с критикой вовлеченности Запада в конфликт на Украине

Жители блокадного Ленинграда написали открытое письмо в посольства Германии, Франции, Великобритании и США.
Фото: REUTERS
Жители блокадного Ленинграда написали открытое письмо в посольства Германии, Франции, Великобритании и США. Свое обращение они начали с отрывка стихотворения-оды Александра Сергеевича Пушкина, написанного в ответ на призывы французского парламента вмешаться в военные действия против русской армии во время польского восстания 1830-1831 годов.
Оставьте: это спор славян между собою,
Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,
Вопрос, которого не разрешите вы…
Оставьте нас: вы не читали Сии кровавые скрижали;
Вам непонятна, вам чужда Сия семейная вражда;…
Бессмысленно прельщает вас Борьбы отчаянной отвага –
И ненавидите вы нас…
Ленинградские блокадники возмущены поставками Запада, США и другими странами оружия и боеприпасов, которые “используются националистическим-профашистским режимом Украины в убийстве наших сыновей, внуков и правнуков.” Также блокадники отметили, что все они на себе испытали ужасы фашизма, и считают себя вправе вразумлять более молодые поколения людей как своего, так и других народов.
“Молодым поколениям не всегда понятно то, что понятно людям более старшего возраста, поэтому мы должны представить свою оценку событиям, связанным с ситуацией на Украине.” - говорится в письме.
Истинная цель Запада, по мнению блокадников, заключается в подчинении России и захвате всех её природных богатств. Запад в вопросе помощи Украине прикрывается гуманными соображениями, но, как и правительство любой страны, работает на удовлетворение потребностей граждан своих стран, которые испытывают дефицит природных ресурсов.
Также в письме напомнили, что Россию пытались покорить на протяжении всей её истории. Вспомнили также и известный русский завет: “Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет”.
Нынешнюю вовлеченность запада в конфликте на Украине блокадники призвали рассматривать как очередную попытку экспансии и завоевания Русских земель.
“Мы не считаем, что воюем с Украиной. Мы считаем, что на территории бывшей Украинской ССР идет гражданская война, спровоцированная и поддерживаемая Западом”, - пишут далее блокадники. По словам авторов письма, в конфликте на Украине решается не только отношение к фашизму, но и судьба многополярного или однополярного мира.
В конце обращения блокадники предостерегли народы всего мира от содействия становлению фашистской идеологии на Украине. По их мнению, это может привести к распространению фашизма по всему миру, а “все достижения и успехи других народов будут поруганы, оболганы и забыты, как это делается сейчас в отношении России”.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПИСЬМА
Открытое письмо в посольства Германии, Франции, Великобритании и США от жителей блокадного Ленинграда
Жители блокадного Ленинграда выступили против поставок западного оружия на Украину (подробнее)