Жители блокадного Ленинграда написали открытое письмо в посольства Германии, Франции, Великобритании и США. Фото: REUTERS

Жители блокадного Ленинграда написали открытое письмо в посольства Германии, Франции, Великобритании и США. Свое обращение они начали с отрывка стихотворения-оды Александра Сергеевича Пушкина, написанного в ответ на призывы французского парламента вмешаться в военные действия против русской армии во время польского восстания 1830-1831 годов.

Оставьте: это спор славян между собою,

Домашний, старый спор, уж взвешенный судьбою,

Вопрос, которого не разрешите вы…

Оставьте нас: вы не читали Сии кровавые скрижали;

Вам непонятна, вам чужда Сия семейная вражда;…

Бессмысленно прельщает вас Борьбы отчаянной отвага –

И ненавидите вы нас…

Ленинградские блокадники возмущены поставками Запада, США и другими странами оружия и боеприпасов, которые “используются националистическим-профашистским режимом Украины в убийстве наших сыновей, внуков и правнуков.” Также блокадники отметили, что все они на себе испытали ужасы фашизма, и считают себя вправе вразумлять более молодые поколения людей как своего, так и других народов.

“Молодым поколениям не всегда понятно то, что понятно людям более старшего возраста, поэтому мы должны представить свою оценку событиям, связанным с ситуацией на Украине.” - говорится в письме.

Истинная цель Запада, по мнению блокадников, заключается в подчинении России и захвате всех её природных богатств. Запад в вопросе помощи Украине прикрывается гуманными соображениями, но, как и правительство любой страны, работает на удовлетворение потребностей граждан своих стран, которые испытывают дефицит природных ресурсов.

Также в письме напомнили, что Россию пытались покорить на протяжении всей её истории. Вспомнили также и известный русский завет: “Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет”.

Нынешнюю вовлеченность запада в конфликте на Украине блокадники призвали рассматривать как очередную попытку экспансии и завоевания Русских земель.

“Мы не считаем, что воюем с Украиной. Мы считаем, что на территории бывшей Украинской ССР идет гражданская война, спровоцированная и поддерживаемая Западом”, - пишут далее блокадники. По словам авторов письма, в конфликте на Украине решается не только отношение к фашизму, но и судьба многополярного или однополярного мира.

В конце обращения блокадники предостерегли народы всего мира от содействия становлению фашистской идеологии на Украине. По их мнению, это может привести к распространению фашизма по всему миру, а “все достижения и успехи других народов будут поруганы, оболганы и забыты, как это делается сейчас в отношении России”.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПИСЬМА

Открытое письмо в посольства Германии, Франции, Великобритании и США от жителей блокадного Ленинграда

Жители блокадного Ленинграда выступили против поставок западного оружия на Украину (подробнее)