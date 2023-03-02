Лавров заявил, что Россия не отказывается от предложений переговоров по Украине

Лавров заявил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине Фото: REUTERS

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от предложений переговоров с Украиной. Однако вторую сторону к ним не призывают, отметил он.

— Россия не отказывается от серьезных предложений переговоров по Украине, но не припомню, чтобы кто-то призывал к диалогу Киев, — сказал Сергей Лавров.

Отметим, что правительство РФ регулярно сообщает о готовности провести переговоры для урегулирования конфликта. Преграду для них создает сама Украина. Именно Киев инициировал запрет обсуждения ситуации в сентябре 2022 года. Тогда Россия не ответила отказом на предложение о переговорах, однако Зеленский законодательно запретил диалоги с РФ.

Представитель МИД Мария Захарова считает, что такое решение президент Украины принял по указке Запада.

Ранее Сергей Лавров сообщал, что чем дольше Киев будет отказываться от диалога, тем сложнее будет решить проблему.

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