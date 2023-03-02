Песков затруднился ответить на вопрос об изменении статуса спецоперации из-за ЧП в Брянской области

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков затруднился ответить на вопрос о возможном изменение статуса специальной военной операции в связи с атакой украинских диверсантов в Брянской области.

Журналистов, в частности, интересовало, будет ли изменен статус спецоперации в связи с инцидентом.

"Не знаю, пока не могу сказать", - признал официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт KP.RU, группа украинских диверсантов, вооруженная стрелковым оружием, проникла в Климовский район Брянской области, где обстреляла легковой автомобиль. В результате водитель транспортного средства погиб, а десятилетний пассажир получил ранения. Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что сейчас жизнь ребенка находится вне угрозы, он находится под наблюдением врачей.

Напомним, ФСБ России сообщила, что в приграничном Климовском районе сотрудниками ведомства и силами Минобороны России проводятся мероприятия по уничтожению украинских диверсантов, которые нарушили государственную границу страны.

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