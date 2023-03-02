Минобороны Чехии призвало ЕС и НАТО готовиться к масштабному и длительному военному конфликту Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший директор отдела оборонной политики и стратегии Министерства обороны Чехии Ян Йиреш призвал Европейский союз и Североатлантический альянс предоставить Киеву больше вооружения, а также улучшить его военный потенциал, указав на возможность длительного и масштабного военного конфликта.

Как передает Euractiv, Йиреш назвал главной целью Европейского союза и НАТО «в ближайшие месяцы и годы» подготовку «к масштабному, длительному и чрезвычайно материалоемкому военному конфликту».

Руководитель проекта Программы оборонного развития в Генеральном директорате Европейской комиссии по оборонной промышленности и космосу Франсиско Касальдуэро заявил, что что в последние время европейские страны мало вкладывались в свою оборону, в том числе и в развитие важнейших технологий. По его словам, в подобных условиях возможно говорить об отсутствии общей обороны.

Замдиректора Чешской ассоциации оборонной и охранной промышленности Кристина Хельм указала на то, что оборонный сектор сталкивается с большим спросом и уже распродан на десятилетие вперед, однако спрос, как правило, исходит от третьих стран

«Например, для чешских компаний на европейский рынок приходится всего 30% клиентов. Остальное уезжает за границу», - заявила она.

Напомним, днем ранее, 1 марта, министр обороны ФРГ Борис Писториус признал, что Бундесвер не сможет защитить Германию при наступлении военного положения в стране, указав на слабую материальную базу, а также недостаточный персонал.