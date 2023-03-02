Air Moldova объявила об отмене рейсов в Прагу, Лондон, Париж и Стамбул из-за «оперативных трудностей» Фото: Иван ВИСЛОВ

Полеты авиакомпании Air Moldova по пяти направлениям, среди которых Прага, Лондон, Париж, Стамбул, а также Тбилиси, были отменены. Об этом сообщила авиакомпания на своей странице в соцсетях, указав на «оперативные трудности».

«Рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси отменяются. Причиной отмены являются оперативные трудности», - сказано в публикации авиаперевозчика, где уточнили, что на данный момент два самолета из парка компании недоступны для полета.

Сообщается, что пассажиров одного из отмененных рейсов, 9U886 Verona везут в аэропорт Милана Мальпенса, откуда те вылетят в Кишинев. В заявлении говорится о том, что сейчас компания активно работает над преодолением последствий отмен рейсов, а также реорганизацией своего расписания.

Напомним, днем ранее, 1 марта, премьер-министр Молдавии Дорин Речан заявил, что страна больше не зависит от поставок российских энергоносителей. При этом глава государства признал, что в связи с ростом цен экономика республика пережила «энергетический шок», отметив необходимость найти возможности компенсировать нехватку газа и электричества на время адаптации бизнеса.