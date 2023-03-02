В таможне рассказали, какие цветы чаще ввозят в Россию в преддверии 8 Марта

Ввоз в Россию свежесрезанных цветов в преддверии 8 Марта увеличился до 390-730 тонн в сутки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В преддверии Международного женского дня в ввоз свежесрезанных цветов в Россию серьезно вырос. Об этом сообщили KP.RU в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"С 20 февраля, в преддверии Международного женского дня, объемы поставок срезанных цветов выросли — ежедневно таможенники выпускают от 390 до 730 тонн", - уточнили в таможне.

Всего же за первые два месяца 2023 года ввезено более 14,5 тонн данной продукции. Это дало национальному бюджету 2 млрд рублей в виде таможенных платежей.

Наиболее популярными свежесрезанными цветами традиционно являются розы. Их поступление составило около 6 тысяч тонн. Второе место занимают хризантемы (2,75 тысячи тонн). Также высок ввоз гвоздик (890 тонн) и тюльпанов (430 тонн).

90% свежесрезанных цветов ввозится в Россию из трех стран: Нидерландов (6 тыс. тонн), Эквадора (5,5 тыс. тонн) и Кении (1,2 тыс. тонн).

В ведомстве добавили, что средняя стоимость одной розы в стране с учетом таможенного сбора составит 40-45 рублей за один цветок.

Как ранее писал сайт KP.RU, 8 марта 2023 года в России будет нерабочим днем в связи с празднованием Международного женского дня. В неделе будет четыре рабочих дня, но 7 марта продолжительность рабочего времени сокращается на час, так как это предпраздничный период.

Напомним, большинство женщин поздравляют друг друга с 8 Марта, о чем свидетельствуют результаты опроса. 99% респонденток признались, что с подарками или нет, но реагируют на праздничную дату и уделяют друг другу внимание. А вот мужчины уступают, обязательно женщин в этот день поздравляют только 87% представителей сильной половины человечества.