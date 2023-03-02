Российские войска уничтожили 270 бойцов ВСУ и украинский узел связи на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Российские военнослужащие, продвигаясь на Донецком направлении, за последние сутки уничтожили 270 бойцов ВСУ и ряд стратегически важных объектов для Киевского режима. Об этом в четверг сообщили в официальной сводке Министерства обороны РФ.

Сообщается, что под Авдеевкой был разрушен склад боеприпасов 110-й механизированной бригады украинской армии. Подразделения Южной группировки войск РФ, при поддержке артиллерии и авиации, также поразили множественные позиции противника, и уничтожили украинский узел связи.

Также Киев потерял на Донецком направлении за последние 24 часа шесть БМП, три боевые бронемашины, девять автомобилей, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

На Купянском направлении уничтожены 50 военных ВСУ, склад и два автомобиля. На Краснолиманском - до 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронемашин и САУ «Гвоздика». На Южнодонецком - танк, 80 бойцов, две гаубицы, две бронемашины и два пикапа. На Херсонском направлении - до 80 бойцов, 30 автомобилей и две гаубицы.

Ранее KP.RU сообщал о том, что украинская сторона объявила эвакуацию из Купянска Харьковской области, принудительно - для детей и маломобильных граждан.

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