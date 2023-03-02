Рябков назвал условия возобновления Россией ядерных испытаний

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если США не возобновят ядерные испытания, Россия также не будет их начинать, заявил на брифинге в Женеве замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Однако, по мнению дипломата, нужно быть готовым к худшему.

Рябков привел слова президента РФ Владимира Путина из обращения к Федеральному собранию: “Мы должны быть готовы последовать их примеру, в том случае если США решат возобновить ядерные испытания”. Как отметил Рябков, ключевое слово здесь “если”: Россия не будет возобновлять испытания, если США не будут проводить свои испытания.

Напомним, 22 февраля Государственная дума РФ приняла закон о приостановке участия России в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). О прекращении участия в договоре заявил президент России Владимир Путин 21 февраля 2023 года в ежегодном послании Федеральному собранию.

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