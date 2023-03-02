Мишустин прибыл в Душанбе с рабочим визитом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл с рабочим визитом в Душанбе, где был принят президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Глава российского кабмина проведет в стране два дня, в течение которых будет подписан ряд межправительственных и межведомственных документов.

Планируется, что Михаил Мишустин проведет несколько встреч и переговоров с представителями властей Таджикистана.

Как заявил премьер-министр РФ на встрече с Эмомали Рахмоном, Россия дорожит отношениями Москвы с Душанбе, которые основаны на традициях взаимного уважения и исторической дружбы.

Ранее президент РФ призвал развивать экономическое сотрудничествео России и стран Центральной Азии, в том числе и Таджикистана. При это глава государства назвал важным уделять внимание общерегиональным проектам и потребностям, сочетать их с имеющимися возможностями и продвигать не только в двустороннем формате, но и в масштабе всего региона.