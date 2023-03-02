Центробанк России продлит ограничение на снятие наличной валюты

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 2 марта 2023 года на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России заявила, что все ограничения на движение капитала и валютные операции, принятые в прошлом году, будут продлены. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина 2 марта 2023 года на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России заявила, что все ограничения на движение капитала и валютные операции, принятые в прошлом году, будут продлены.

Речь идет о лимитах на снятие наличной валюты, переводы средств за границу и запрет на вывод средств нерезидентами из недружественных стран. Лимит составляет 10 тысяч долларов или эквивалент этой суммы в евро.

Также Набиуллина отметила важность принятых в прошлом году мер для стабилизации ситуации. В течение 2022 года многие изначально принятые меры были отменены или смягчены, однако в будущем, по словам Набиуллиной, принципиальных изменений ждать не стоит, ограничения будут сохраняться.

Ранее на этой же встрече Набиуллина заявила о хорошей работе финансовой системы России в условиях санкций, отметив, что банки России не просто не проели свои запасы прошлых лет, но и сумели быстро перестроиться, а также начать зарабатывать.

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