Россияне назвали худшие качества начальника Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Худшим качеством начальника россияне считают токсичность. Это показал опрос премии в области построения сильных команд Team Awards, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Согласно представленным данным, респонденты назвали самыми худшими качествами начальника токсичность (40%), а также некомпетентность (35,1%) и неэффективность (24,3%). В пятерку лидеров также вошли агрессивность (23,8%) и необъективность (19,8%).

Многие опрошенные (41,2%) полагают, что начальнику нужно мотивировать своих работников, а также повышать производительность труда. Кроме того, четверть респондентов заявили, что начальник должен не допускать выгорание коллектива (27,6%).

Как писал ранее RT, опрос, проведенный сервисом «Работа.ру», показал, что примерно 20% компаний в стране не приветствуют прием на работу родственников своих сотрудников.

Другой опрос показал, что почти у трети россиян на выбор будущей профессии повлияли впечатления от фильмов. Как сообщал телеканал «360», только 39% опрошенных не увидели связи между текущей занятостью и просмотренными фильмами.