Адвокат объяснила, каким образом наследуются долги и возможно ли отказаться от них Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Адвокат Виктория Данильченко в беседе с Life.ru рассказала, каким образом наследуются долги, а также что делать с ними и можно ли от них отказаться.

Согласно закону, принять наследство возможно в течение шести месяцев со дня смерти наследодателя. Отмечается, что принятие наследства возможно только полностью, то есть вместе со всеми долгами, а получить имущество, одновременно отказавшись от долгов не получится.

«Между тем такая ответственность наследников по обязательствам наследодателя не является безграничной. Закон ограничивает степень ответственности наследника стоимостью унаследованного имущества», - заявила адвокат, уточнив, что при отсутствии или недостатке унаследованного имущества, «суд откажет кредитору, поскольку невозможно удовлетворить его требования полностью».

Данильченко уточнила, что отвечать по долгам и обязанностям будет каждый наследник, если их несколько, однако, если в полном объеме их выполнил только один из наследников, то он имеет право потребовать возмещения у остальных.

Ранее адвокат Александр Почуев сообщил, что случае, если вы не знаете о смерти родственника и получении наследства, то нотариус должен донести до вас сведения. Как сообщал телеканал «360», эксперт заявил, что завещание хранится у нотариуса.

Тем временем, как писала «Российская газета», правительство одобрило законопроекты, которые делают более доступной бесплатную юридическую помощь в рамках государственных программ.