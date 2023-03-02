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НовостиОбщество2 марта 2023 14:59

Косметолог рассказала, как правильно наносить крем на кожу, склонную к отекам

Косметолог Литвинюк заявила, что нельзя путать ночные и утренние кремы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Косметолог рассказала, как правильно наносить крем на кожу, склонную к отекам

Косметолог рассказала, как правильно наносить крем на кожу, склонную к отекам

Фото: Shutterstock

Косметолог-эстетист Елена Литвинюк в беседе со «Спорт экспресс» рассказала об универсальных рекомендациях по уходу за кожей, которая склонна к отечности, рекомендуя обратить внимание на то, какой крем используете.

«Утром многие сталкиваются с отеками на глазах. В таком случае следует обратить внимание на то, как и какой крем вы наносите. Есть ночные кремы, а есть утренние - путать их нельзя», - заявила эксперт.

Литвинюк назвала важным правильно наносить крем, советуя делать это за час до сна на влажную кожу. «Крем не нужно накладывать, лишь аккуратно вбивать подушечками пальцев», - уточнила специалист.

Дерматолог Ольга Божок в беседе с «Пятым каналом» призвала отказаться от лекарственных препаратов в качестве ухода за кожей, приведя в пример советы, когда прыщик рекомендовали «прижечь» спиртовым раствором салициловой, а сухую кожу смазывать вазилином.