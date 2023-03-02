Быстро и безошибочно: ВТБ перевел бэк-офис в цифровой формат

Банк ВТБ завершил программу трансформации своей операционной функции. В результате производительность бэк-офиса выросла в 2,5 раза, а доля автоматической обработки операций повысилась до 99%.

Количество ручных операций по вводу и переносу данных снизилось на 90%, что позитивно отразилось на скорости и качестве обслуживания клиентов банка во всех сегментах. Например, теперь в автоматическом режиме без привлечения сотрудников бэк-офиса выдается 85% ипотечных кредитов. Так же проходит и 100% биржевых сделок с ценными бумагами и операций по обмену валюты. Достигнутый уровень операционной поддержки позволяет автоматически обрабатывать 100% стандартных депозитных сделок розничных вкладчиков, клиентов среднего и малого бизнеса. 99,5% расчетных документов клиентов по рублевым счетам обрабатывается в течение часа.

«Затри неполных года мы преодолели дистанцию, на которую обычно уходит 5-6 лет. В результате доля сотрудников бэк-офиса от общего количества работников банка сейчас на 35% ниже, чем в среднем по рынку. При этом производительность бэк-офиса выросла в 2,5 раза: мы успешно справляемся с растущими объемами операций и в 2022 году провели 5,4 млрд транзакций с уровнем STP 99%, – отмечает Наталья Диркс, член правления банка ВТБ. – Мы продолжим развитие операционного сопровождения, чтобы стать еще более быстрыми, экономными и технологичными, ведь от эффективности операционной функции зависят бизнес-показатели банка, а от качества поддержки – комфорт клиента».