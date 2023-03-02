Депутат Европарламента Кубилюс допустил полноценное членство Украины в ЕС к 2029 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Депутат Европарламента, бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс высказался о предполагаемых сроках, когда Украина станет полноправным членом Евросоюза. Он отметил, что вступление Киева в Евросоюз может пройти по сценарию других государств Центральной Европы, которые длились 3-4 года. В случае с Украиной процесс может проходить до 2029 года, при условии «хорошего темпа», передает слова депутата издание «Европейская правда».

— Мы хотим, чтобы они [переговоры о вступлении Украины в ЕС] проходили так, как с Центральной Европой. У Литвы на переговоры с ЕС ушло три года, у Польши четыре года — это страна большая, соизмеримая с Украиной, — отметил Кубилюс.

При этом для того, чтобы Украина стала членом Евросоюза, нужно будет проделать большую работу — как Киеву, так и самому ЕС. От Брюсселя требуется политическая воля для принятия такого решения, заявил бывший премьер-министр Литвы. Вслед за Украиной в ЕС могут принять Молдавия, а потом, возможно, и Грузия, отметил Кубилюс.

В Германии же призвали не давать Украине ложных надежд на скорое вступление в Евросоюз. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и представитель Совета Европы Шарль Мишель рассказали, что им близок взгляд президента Франции Макрона о том, что на принятие Киева в ЕС потребуются десятилетия.