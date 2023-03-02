В Польше заявили о провале попыток Запада «разорвать в клочья» российскую экономику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Западу не удалось «разорвать в клочья» российскую экономику, пишет польское издание Mysl Polska. Автор статьи приводит данные, которые свидетельствуют о том, что РФ не сильно пострадала от введения против нее санкций.

Эксперт польского издания отмечает, что Россия является крупным поставщиком сырья, которое трудно заменить. Это позволило ей не испытать экономического шока после введения в отношении нее санкций Запада и Европы. На сегодня Россия занимает 11% мирового рынка нефти, по 17% газа и пшеницы, 30% аммиака, 20% калийных удобрений.

Помогли противостоять ограничениям и оперативные действия Центробанка. Так, санкции против банковской системы России, в том числе и отключение платежных систем Visa и MasterCard, никак не отразились на российской экономике, отмечает автор.

Пережила Россия и уход из страны мировых брендов. Их места быстро заняли местные компании и игроки из других стран.

Ранее сообщалось, что финские компании потеряли более 4 млрд евро из-за ухода с российского рынка.

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