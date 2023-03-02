ФСБ пресекла вылазку украинских националистов в Брянской области

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ФСБ РФ заявила о пресечении вылазки украинских боевиков в Климовский район Брянской области. Националисты были выдавлены за российскую границу во избежание жертв среди мирного населения и разрушения российских объектов инфраструктуры. Затем боевики были атакованы массированным артиллерийским ударом.

Напомним, 2 марта 2023 года группировка украинских боевиков совершила вылазку в Климовский район Брянской области. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль, в результате чего погиб один местный житель, и пострадал ребёнок. Позже стало известно о ещё одном погибшем местном жителе 1966 года рождения

В скором времени после нападения губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что вооружённые силы занимаются уничтожением украинских боевиков. Это подтвердили в ФСБ РФ. Также в результате атаки был подожжён дом в Сушанах при помощи БПЛА, а село Ломаковка обстреляли из миномётов.

Владимир Путин назвал это терактом, заявив о полной осознанности действий националистов, когда они обстреливали автомобиль с детьми. Чуть позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о подвиге 10-летнего мальчика, который спас от обстрела националистов двоих других детей.

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