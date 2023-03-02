Один человек погиб и пять пострадали из-за инцидента с фюзеляжем самолета на заводе в Ульяновске Фото: соцсети «Авиастара»

Один человек погиб и несколько пострадали на заводе «Авиастар» в Ульяновске в ходе проведения испытаний фюзеляжа самолета Ил-76. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации, в которую входит предприятие.

В четверг, 2 марта, на заводе проводили испытания отсека фюзеляжа Ил-76МД-90А. На одном из этапов сборки его проверяли на герметичность, накачивая внутрь отсеков избыточное давление. По неизвестным пока причинам произошел разрыв. В результате один человек погиб и пятеро получили травмы. Четверых из них госпитализировали.

Причины произошедшего устанавливаются, добавили в ОАК.

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшее смерть сотрудника. В СКР Ульяновской области сообщили, что погибшему работнику завода было 45 лет. Проводятся следственные мероприятия.

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