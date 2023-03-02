Владимир Путин поручил разработать льготную ипотеку для переселенцев из зон ЧС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент РФ Владимир Путин поручил разработать возможность предоставления льготной ипотеки для граждан, переселившихся из зон ЧС, и в связи с этим не имеющих жилья в местах своего пребывания. Прорабатывать проект будут в рамках поручения, выданного в 2021 году, и также касавшегося переселенцев, о чём сообщается на сайте Кремля.

Предполагается, что новая льготная ипотека будет затрагивать зоны подтопления или затопления. Эти данные были озвучены по итогам совещания, посвящённого вопросам восстановления жилой инфраструктуры. Особенно это актуально для жителей Забайкальского края и Еврейской автономной области, а также Иркутской и Курской областей, пострадавших из-за чрезвычайных ситуаций в период с 2019 по 2022 годы.

Ранее KP.RU сообщал о последствиях мощного урагана, обрушившегося на Курскую область в 2022 году. Тогда в регионе погибли два человека, были повреждены 21 автомобиль, восемь домов, без света остались 152 населённых пункта.