Захарова назвала слова Блинкена о беседе с Лавровым самопиаром, Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря США Энтони Блинкена, которые он высказал во время беседы с министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым в ходе саммита G20 в Индии. Об этом Захарова рассказала в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, Блинкен заявил о том, что Россия должна отменить своё решение по выходу из договора ДСНВ, попросил освободить американца Пола Уилана, а также призвал РФ к переговорам и окончанию спецоперации.

Комментируя эти заявления госсекретаря США, Захарова сообщила о том, что Блинкена интересует исключительно самопиар и имидж. Согласно мнению официального представителя МИД РФ, американский народ уже спрашивает с властей по вопросам двусторонних отношений и проблем, созданных действиями Белого дома. Госсекретарю нужно чем-то козырять перед американцами, но «предъявить ему нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам».

Захарова подытожила, что все эти слова - дешёвый самопиар, причём осуществляющийся крайне непрофессиональными приёмами.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Блинкен в беседе с Лавровым призвал Россию к ряду решений, в том числе к возвращению в договор ДСНВ.