Премьер-министр Венгрии назвал главную проблему России в конфликте с Западом Фото: REUTERS

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о том, что Владимир Путин прежде всего видит угрозу для России в военных базах США, которые располагаются в Польше и Румынии. Об этом он заявил в интервью изданию Die Weltwoche.

По словам Орбана, он лично спросил об этом президента России в феврале 2022 года, и тогда Путин прямо заявил о том, что НАТО может начать расширение через Украину и Грузию, с целью разместить в этих странах своё вооружение.

Более того, Белый дом инициировал отмену важных переговоров по разоружению, что сильно обеспокоило Москву. Основываясь на этой информации Орбан заявил, что он прекрасно понимает решения президента РФ, хотя и не принимает их.

Премьер Венгрии также подчеркнул, что в ближайшие года 2-3, якобы, России будет тяжело. Однако затем всё снова устаканится, так как русские прекрасно умеют приспосабливаться к трудностям, и Западу не стоит их недооценивать.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Орбан предложил странам Евросоюза создать собственный, европейский аналог НАТО, в котором США не будут оказывать влияние на ЕС.