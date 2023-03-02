Агата Муцениеце откровенно рассказала о травле Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Агата Муцениеце недавно отметила свой день рождения. Актриса отметила свое 34-летие, но этот день она предпочла не проводить за праздничным столом, а отправилась на очередную кинопремьеру.

Журналистам актриса рассказала, что к новому рубежу жизни она сделала много выводов.

- Мне реально все эти 34 года говорили, что у меня ничего не получится, что я недостаточно талантлива, недостаточно худая, красивая, недостаточно хорошая жена и мать, - делится она с сайтом mk.ru.

Но все эти «недостаточно» она смогла пережить и доказать обратное.

-Мне все это время казалось, что я достаточно талантлива, красива, я хорошая мать и в это всем я преуспеваю. После этого я решила просто не верить им. Почему я должна верить? – задалась вопросом актриса.

Она решила больше никогда не поддаваться на подобные провокации.

После развода с Павлом Прилучным актрисе пришлось нелегко и самооценка, ожидаемо тоже пострадала. После расставания с женой, Прилучный закрутил роман с Мирославой Карпович, а в 2022 году женился на коллеге Зепюр Брутян. Совсем скоро молодая жена актера родит ребенка.