Педагог Бунимович связал спрос на репетиторов с интересом к среднему профессиональному образованию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В России отмечен бурный спрос на услуги репетиторов. За последние два года интерес к ним увеличился в несколько раз.

С 2021 по 2023 год родители стали чаще оплачивать частные уроки для своих детей-старшеклассников. Чаще всего хотят успеть подготовить выпускника к основному госэкзамену (ОГЭ), который сдают после 9 класса. Готовиться к нему стали в полтора раза чаще.

Депутат Московской городской думы, педагог Евгений Бунимович связывает повышенный интерес с завершением самоизоляции и подъемом активности бизнеса.

- Тогда многое поставили на паузу. Но если честно, я роста не замечал. Будем анализировать, -сказал он «Ридусу».

Еще один аргумент в пользу занятий с репетитором – родители боятся, что школьник завалит экзамены и не поступит в вуз. Для мальчишек это влечет за собой поход в армию. Но это актуально для тех, кто заканчивает 11-й класс.

В Минообразовании тоже стали уделять больше внимания ОГЭ. В Москве во многих школах идет предпрофиль, когда после девятого класса школьники поступают в классы с углубленным изучением каких-либо предметов.

Возможно, выдвинул версию депутат, повышенный интерес к услугам репетиторов как раз связан с тем, что будущее детей стало продумываться тщательнее. Для поступление в колледжи и техникумы требуются баллы ОГЭ.