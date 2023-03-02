Пожар третьей степени разгорелся в 42-этажном небоскрёбе в Гонконге

Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти. Фото: REUTERS

В Гонконге загорелся 42-этажный небоскрёб, находящийся на Миддл-роуд, в районе Цим Ша Цуй. Сообщается о двух пострадавших автомобилистах, их в срочном порядке доставили в больницу Королевы Елизаветы в Яу Ма Тей. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Сообщается, что пожар охватил строительные леса вокруг нескольких верхних этажей здания. Горящие угли, падающие на землю, воспламенили несколько участков вокруг небоскрёба. На некоторых этажах пламя стало настолько сильным, что очевидцы сообщали о взрывах.

Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти. Гонконгские экстренные службы были вынуждены задействовать два реактивных самолёта и две команды пожарных с дыхательным оборудованием. Известно, что из-за разлетающихся горящих обломков существует риск распространения огня на пятизвёздочный отель Sheraton и Hermes House, расположенный поблизости. Также вокруг множество других зданий, в том числе жилых, и торговые центры.

Ранее KP.RU сообщал о том, что 20 февраля в Москве разгорелся пожар в отеле «МКМ», из здания были эвакуированы 50 человек, из которых семеро - дети.