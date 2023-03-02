Военный эксперт Крамник заявил об истощении запасов вооружения в странах НАТО Фото: Александр КОЦ

Военный эксперт Илья Крамник заявил, что в странах НАТО истощаются запасы вооружения. В случае большой войны во многих странах Североатлантического альянса боеприпасы закончатся буквально через несколько дней.

Причина в том, что после окончания холодной войны большая часть предприятий, работающих на вооружение, была перепрофилирована. Многое утилизировано.

- Больше всего оружия было в странах Восточной Европы, где были накоплены большие запасы со времен Варшавского договора, и это позволило осуществлять значительные поставки в прошлом году. Но и эти запасы тоже подходят к концу, — сказал Крамник «Известиям».

Теперь восполнение запасов займет несколько лет. Но многое будет зависеть от того, какое решение власти примут по военной индустриализации. Возможно, кто-то сможет справиться за 2-3 года, а некоторым странам потребуется не меньше 10 лет.

- Восстановление запасов займет около четырех-пяти лет, а в некоторых странах около 10, — заключил Крамник.

Тем временем, США предупредили Китай о санкциях за оказание военной помощи России, пишет "360".

В свою очередь, зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если когда-либо военные самолеты НАТО, поставленные в будущем Украине, будут обслуживаться на территории Польши, то это будет означать прямое вступление альянса в конфликт с Россией, цитирует его слова "Российская газета".

С января 2023 года в подразделениях 14, 92 и 66-й механизированных бригад ВСУ, а также в батальонах территориальной обороны на Купянском и Изюмском направлениях произошли большие потери среди операторов противотанковых ракетных комплексов. По данным RT, погибли не менее 100 и получили тяжелые ранения не менее 80 человек, обучавшихся стрельбе из зарубежных ПТРК.