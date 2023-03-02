Глава СК РФ Бастрыкин направил следователей в Брянскую область Фото: REUTERS

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил следственную группу Центрального аппарата на место происшествия в Брянской области, об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил следственной группе Центрального аппарата ведомства, включая криминалистов и экспертов, оперативно выехать на место происшествия в село Любечане Климовского района Брянской области», - сказано в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, 2 марта 2023 года группировка украинских боевиков совершила вылазку в Климовский район Брянской области. Диверсанты обстреляли движущийся автомобиль.

Владимир Путин назвал это терактом, заявив о полной осознанности действий националистов, когда они обстреливали автомобиль с детьми. Чуть позже министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о подвиге 10-летнего мальчика, который спас от обстрела националистов двух других детей.

ФСБ РФ заявила о пресечении вылазки украинских боевиков в Климовский район Брянской области. Националисты были выдавлены за российскую границу во избежание жертв среди мирного населения и разрушения российских объектов инфраструктуры. Затем боевики были атакованы массированным артиллерийским ударом.

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