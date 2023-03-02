Психолог Гладышева предупредила, что чрезмерные рабочие нагрузки приводят к утрате жизненного интереса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Постоянная работа без нормального регулярного отдыха может привести к потере жизненного интереса и развитию депрессии. Такой ритм чреват многочисленными проблемами: от потери концентрации внимания, до психологических проблем.

При этом вывести формулу времени, которое нужно тратить на работу и отдых нельзя, для каждого эти показатели индивидуальны. Так что строить оптимальный день без вреда для здоровья нужно с учетом личных особенностей.

- Может развиться потеря интереса в целом к жизни, а уже за этим – депрессия. Для каждого человека необходимо смотреть индивидуально, какое время необходимо выделять на труд и отдых, — сказала NEWS.ru психолог Марина Гладышева.

При этом одним достаточно для перерыва, чтобы восстановиться один-два часа, а другим – целый день.

В свою очередь, медицинский психолог «СМ-Клиника» Любовь Крушинских рассказала в беседе с RT, как провести короткие выходные с пользой для здоровья. Если у вас были дни или недели, когда вы мало спали или недосыпали, то прежде всего надо выспаться. А любая активность способствует насыщению организма кислородом, выводу токсинов, снижению уровня стресса.