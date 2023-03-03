Белый дом: Условий для переговоров Байдена и Путина пока не создано Фото: REUTERS

Условий для переговоров президента США Джо Байдена и его российского коллеги Владимира Путина пока не создано, об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Президент говорил об этом. Он говорил, что, если бы Путин был искренним и привержен реальному разговору о мире, он бы рассмотрел такую возможность», - сказал Кирби на пресс-конференции

По его словам, «изменений в этом нет».

Как писал сайт KP.RU, 20 января 2022 года президент США Джо Байден заявлял, что считает возможной новую личную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Да, я по-прежнему считаю, что такая возможность существует», - сказал Байден.

В ноябре 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон имеют обоюдную заинтересованность в проведении прямых контактов Путина и Байдена.

Напомним, 16 июня 2021 года в Женеве Владимир Путин и Джо Байден почти два часа проводили переговоры за закрытыми дверями.

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