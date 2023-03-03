Мать актера Канахина шокирована возможным участием ее сына в теракте в Брянской области

Актер Кирилл Канахин. Кадр из сериала "Адвокат-7" (2009-2010)

Мать актера Кирилла Канахина шокирована возможным участием ее сына в теракте в Брянской области, об этом сообщило РИА Новости.

После нападения украинских диверсантов на российский регион появилась информация о том, что в нем принимал участие Канахин.

Женщине показали снимки, на которых, по предварительным данным, запечатлен Канахин во время нападения террористов на Брянскую область.

По ее словам, человек на фото и видеокадрах похож на ее сына, но подтвердить его личность точно она не может.

«Вообще-то, глаза похожи. Да похож... Трудно сказать», - сказала она.

Женщина отметила, что последний год Канахин «временно проживает» на Украине, они давно не общаются.

Она в шоке от мысли, что сын мог бы напасть на Россию и соотечественников.

«Чтобы он воевал против своего народа? Вряд ли. Глупость какая… Я просто в это не верю. Бандит, что ли, он какой-то — напал на Брянскую область?» - сказала она.

Как писал сайт KP.RU, 2 марта 2023 года группировка украинских боевиков совершила вылазку в Климовский район Брянской области.

Президент России Владимир Путин назвал это терактом, заявив о полной осознанности действий националистов, когда они обстреливали автомобиль с детьми.

В ФСБ РФ заявили, что вылазка украинских боевиков в Климовский район Брянской области пресечена.

В ведомстве отметили, что националисты были выдавлены за российскую границу во избежание жертв среди мирного населения и разрушения российских объектов инфраструктуры. Затем боевики были атакованы массированным артиллерийским ударом.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в Брянскую область.