В Брянской области четверо росгвардейцев пострадали от подрыва на мине в ходе зачистки у села Сушаны

В Брянской области четверо росгвардейцев пострадали от подрыва на мине
Фото: Александр КОЦ
Автомобиль Росгвардии подорвался на мине в ходе зачистки территории у села Сушаны Брянской области, об этом в четверг сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.
«В ходе зачистки территории у села Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии», - написал Хинштейн.
Он отметил, что четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБРа и взрывотехник ОМОН - получили легкие осколочные ранения».
По его словам, жизни и здоровью росгвардейцев ничего не угрожает.
Как писал сайт KP.RU, 2 марта 2023 года группировка украинских боевиков совершила вылазку в Климовский район Брянской области.
Президент России Владимир Путин назвал это терактом, заявив о полной осознанности действий националистов, когда они обстреливали автомобиль с детьми.
В ФСБ РФ заявили, что вылазка украинских боевиков в Климовский район Брянской области пресечена. Боевики были выдворены на территорию Украины и атакованы массированным артиллерийским ударом.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в Брянскую область.
Мать актера Канахина, одного из предполагаемых участников теракта в Брянской области, шокирована возможным участием ее сына в страшном преступлении.
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