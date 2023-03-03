В Брянской области четверо росгвардейцев пострадали от подрыва на мине в ходе зачистки у села Сушаны

В Брянской области четверо росгвардейцев пострадали от подрыва на мине Фото: Александр КОЦ

Автомобиль Росгвардии подорвался на мине в ходе зачистки территории у села Сушаны Брянской области, об этом в четверг сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«В ходе зачистки территории у села Сушаны на мине подорвалась машина Росгвардии», - написал Хинштейн.

Он отметил, что четверо росгвардейцев: трое сотрудников Брянского СОБРа и взрывотехник ОМОН - получили легкие осколочные ранения».

По его словам, жизни и здоровью росгвардейцев ничего не угрожает.

Как писал сайт KP.RU, 2 марта 2023 года группировка украинских боевиков совершила вылазку в Климовский район Брянской области.

Президент России Владимир Путин назвал это терактом, заявив о полной осознанности действий националистов, когда они обстреливали автомобиль с детьми.

В ФСБ РФ заявили, что вылазка украинских боевиков в Климовский район Брянской области пресечена. Боевики были выдворены на территорию Украины и атакованы массированным артиллерийским ударом.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил следственную группу на место происшествия в Брянскую область.

Мать актера Канахина, одного из предполагаемых участников теракта в Брянской области, шокирована возможным участием ее сына в страшном преступлении.

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